Chay. Botafogo X Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro Série B no Estadio Nilton Santos. 05 de Junho de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. - Vitor_Silva/Botafogo

Por Venê Casagrande

Publicado 14/06/2021 21:14 | Atualizado 14/06/2021 21:14

Destaque do Botafogo, com dois gols e uma assistência em apenas três jogos, o atacante Chay pertence à Portuguesa e está emprestado ao Alvinegro até dezembro deste ano. O bom início da trajetória do jogador pelo time de General Severiano fez com que a torcida criasse expectativa na possibilidade de contratação de forma definitiva do atleta de 30 anos que chegou ao clube depois de se destacar no Campeonato Carioca.

Segundo apurou a reportagem com fontes ligadas ao Botafogo, o contrato de Chay possui duas cláusulas de opção de compra, uma até setembro, avaliada em R$ 500 mil, e a outra em dezembro, término do vínculo de empréstimo ao Alvinegro, de R$ 1 milhão. Ambas são por 70% dos direitos econômicos do atacante, e o restante (30%) continuaria com a Portuguesa-RJ. O pagamento tem que ser à vista.

A reportagem procurou a Portuguesa-RJ, o empresário de Chay, Ricardo Mestre e o Botafogo para abordar os valores da opção de compra, mas, por ter cláusula de confidencialidade, as três partes preferiram não comentar o assunto.

Além de Botafogo e Portuguesa-RJ, Chay acumula passagens por Bela Vista, Mogi Mirim, São Gonçalo EC, Rio Branco-AC e América-RJ, Kedah, Buriram FC, Esan United, Muangthong United, Songkhla FC e Bonsucesso-RJ. Além disso, o atacante tem passagem pela categoria "Fut 7" do Botafogo, do Fluminense e do Flamengo.