Piris da Motta (volante) - O paraguaio não está mais emprestado ao Gençlerbirligi-TUR, mas vale a menção pois o meio-campista, registrado no BID pelo Fla, só não pode atuar atualmente por estar servindo à seleção paraguaia na Copa AméricaDaniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 15/06/2021 11:31 | Atualizado 15/06/2021 13:12

Rio - O Flamengo deu "ok" para a venda de Piris da Motta ao Yokohama FC. A diretoria, entretanto, aguarda a resposta do volante em relação à oferta do time japonês. Para a negociação ser sacramentada, precisa do aval do volante também. Lembrando que o jogador está a serviço da Seleção.

A proposta do clube japonês pelo atleta é de dois anos e meio, com salários considerados altos, mas o jogador avalia a oferta devido o mal momento que vive o Yokohama.

Piris da Motta tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2022. Ele está de volta ao clube desde maio, quando o clube carioca pediu a volta antecipada do volante que estava emprestado ao Gençlerbirligi, da Turquia.

O Paraguaio foi contratado pelo Rubro-Negro em agosto de 2018, por um valor que chega quase a R$ 26 milhões. Apesar do valor, Piris da Motta não conseguiu retribuir o investimento.

