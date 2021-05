O técnico Roger Machado Mailson Santana/Fluminense FC

Fluminense e Portuguesa vão se enfrentar esta tarde no Maracanã lutando por vaga na final do Cariocão. Com a vantagem do empate, o Tricolor é considerado favorito e seria, só que em outras circunstâncias. Enfrentará um adversário bem preparado, que fez por merecer chegar até aqui. Portuguesa faz bela campanha, passou pelos grandes, incluindo o próprio Fluminense, sem perder na Taça Guanabara. Tem uma equipe muito bem treinada e, sobretudo, descansada. O técnico Roger Machado (foto) sabe que seu elenco está desgastado por uma inacreditável prova de resistência capaz deixar no chinelo as mais duras do BBB21. Para um simples jogo de Libertadores com o Junior Barranquilla, visitou dois países, Colômbia e Equador, três cidades, Bogotá, Barranquilla e Guayaquil. Fruto da desorganização da Conmebol. Para honrar o favoritismo que a tradição lhes confere, jogadores tricolores terão que ser mais guerreiros do que nunca.

A Inglaterra domina o futebol na Europa e, nas competições mais nobres, emplacou três dos finalistas: City x Chelsea na Champions League e e Manchester United enfrentando o Villareal, que eliminou o Arsenal, na Liga da Europa, evitando a quadrifeta. A força do futebol que se joga na Inglaterra se deve aos investidores que montaram verdadeiras seleções internacionais em seus clubes. Inglês mesmo só fora do campo, nas arquibancadas.

Dos vinte e oito jogadores inscritos pelo Chelsea na Champions League, apenas sete são ingleses. No City, são quatorze no elenco com trinta e três atletas.

Fernando Diniz aceitou dirigir o Santos, mesmo conhecendo os problemas internos e a rejeição por parte de alguns dirigentes.

Ninguém questiona vacinas para os atletas olímpicos do Brasil.

Em boa campanha na Libertadores, o Flamengo viaja hoje para o Chile pata jogar com o Union La Calera precisando de apenas uma vitória em três jogos para se classificar.

Internacional e Grêmio espancaram o Olímpia do Paraguai e o Aragua da Venezuela: 6 x 1 e 8 x 0. Queda de qualidade no futebol, na maioria dos países no continente, é alarmante.