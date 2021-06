Paulo Henrique Ganso - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 15/06/2021 09:48

Rio - O retorno do meia Paulo Henrique Ganso ao Santos ficou mais distante. De acordo com o site "Globo Esporte", mesmo com o negócio com o Fluminense se encaminhando para um final feliz, o Peixe acabou recuando e não oficializou a proposta pelo camisa 10.

A chegada de Ganso foi aprovada pelo técnico Fernando Diniz, mas sofreu grande rejeição interna. Membros da diretoria foram contra a volta do jogador, o que acabou gerando um desgaste nos bastidores e impactando na negociação.

Além disso, enquanto negociava a volta de Ganso, o Santos fechou recentemente a contratação dos meias Camacho, que estava no Corinthians, e Vinicius Zanocelo, da Ferroviária. O uruguaio Carlos Sánchez também teve seu contrato renovado.

Ganso tinha interesse em voltar ao Santos e tentava uma liberação do Fluminense, clube com o qual tem contrato até o fim de 2023. A divisão de salário era o principal entrave do negócio.