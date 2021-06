David Braz teve as primeiras chances pelo Fluminense em dois jogos contra o Bragantino - Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 16:54

Do pacote de contratações do Fluminense para a sequência da temporada, David Braz foi o último a estrear, após adiar a chegada por causa da Covid-19. Some a isso a difícil missão de conseguir espaço na zaga tricolor, formada por Nino e Luccas Claro. Com isso, o zagueiro, só teve a primeira chance como titular no domingo, no empate em 2 a 2 com o Bragantino, e comemorou poder voltar a jogar 90 minutos.



"Eu estava louco por essa oportunidade. Eu me senti bem tecnicamente e fisicamente dentro da partida. Foi a primeira vez que atuei com alguns jogadores. Fico feliz por essa partida e por essa equipe, que eu acredito bastante que pode ter um grande ano e quem sabe fazer história no clube. Minha avaliação foi boa para uma estreia, ainda mais da forma como foi o jogo, em que conseguimos buscar o resultado e trazer um ponto para casa", afirmou David Braz ao site oficial do Fluminense.



Antes de ser titular, David Braz estreou com a camisa tricolor no fim do duelo com o Bragantino, pela Copa do Brasil. Ele entrou nos minutos finais, quando o time já perdia por 2 a 1, e ajudou a segurar o resultado que garantiu a classificação às oitavas de final. Entretanto, não sabe quando terá nova chance, pois Luccas Claro retornará à equipe após ser poupado.



"Roger deixou claro para todos estarem preparados para manter o nível de quem vem atuando e foi assim que eu me portei. Estava há dois meses e meio sem atuar os 90 minutos e neste período eu me preparei bastante para abraçar essa oportunidade. Espero que tenha agradado e que possa ter a confiança do treinador para a sequência da temporada", completou o zagueiro de 34 anos.