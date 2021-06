Nenê marcou belo gol de falta contra o Bragantino, pela Copa do Brasil - Lucas Merçon/Fluminense

Nenê marcou belo gol de falta contra o Bragantino, pela Copa do BrasilLucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 09:30

Classificado para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, o Fluminense respira aliviado após uma sequência desgastante de jogos decisivos e poderá voltar suas atenções apenas para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 20h30, o Tricolor voltará a enfrentar o Bragantino em Bragança Paulista, quatro dias depois de eliminá-lo no mata-mata.

A sequência de jogos em média a cada três dias continua pelo próximo mês, mas o desgaste emocional tende a ser menor. Afinal, desde o dia 15 de maio, ou seja, em menos de 30 dias, o Fluminense disputou o título do Carioca em dois jogos com o Flamengo, teve que definir sua classificação na Libertadores fora de casa contra a equipe do River Plate e, nas últimas duas quartas, enfrentou o Bragantino pela Copa do Brasil.



Agora, o Tricolor terá jogos somente pelo Brasileiro até 13 de julho, quando enfrentará o Cerro Porteño pelas oitavas da Libertadores. E Copa do brasil apenas em 28 de julho. Até lá, o Fluminense terá a oportunidade de focar apenas em somar o máximo de pontos para, quando voltarem os mata-matas decisivos, poder administrar melhor o elenco e poupar, se for possível.



Por isso, uma vitória fora de casa contra o Bragantino será um bom começo para o objetivo. Mas não será fácil, como a derrota de virada por 2 a 1 pela Copa do Brasil mostrou. Com o time desgastado diante da maratona de jogos importantes, o técnico Roger Machado não descarta poupar alguns jogadores, mas faz mistério.