CT do Fluminense pode ser utilizado pelas seleções da Copa América - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

CT do Fluminense pode ser utilizado pelas seleções da Copa AméricaLUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 14:46

Ao contrário do Botafogo, o Fluminense não pretende deixar de treinar no CT Carlos Castilho quando seleções que disputam a Copa América estiverem treinando no local. A ideia é repetir o planejamento que deu certo na competição em 2019, quando Argentina e Uruguai, por exemplo, utilizaram o CT.

A principal diferença é que, desta vez, o elenco tricolor não irá treinar no mesmo horário que outras seleções. Devido à pandemia de Covid-19, o Fluminense evitará aglomerações no local. Além disso, haverá um vestiário específico para as seleções utilizarem, assim como terão apenas o campo 1.



Publicidade

O mais provável é que, durante o período da Copa América em que seleções estiverem no CT, a equipe sub-23 do Fluminense vá para Laranjeiras, caso os profissionais também treinem.



Argentina e Chile, que jogam no Rio de Janeiro nesta primeira rodada, não utilizarão o CT Carlos Castilho. Durante a primeira fase da Copa América, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela também jogarão na cidade e podem pedir o local tricolor para treinar.