Por O Dia

Publicado 14/06/2021 09:18

São Paulo - Apesar do empate heroico buscado no fim da partida deste domingo, contra o Bragantino, fora de casa, Roger Machado recebeu uma chuva de críticas após a substituição de Paulo Henrique Ganso. Para muitos, o meia era o melhor jogador Tricolor em campo. O técnico do Flu explicou a alteração.

"O Paulo é um articulador, porém tinha hoje no campo o Luiz, que por característica não é jogador que puxa profundidade, ele joga com corpo do adversário. O Caio busca essa profundidade, e o Abel é mais centralizado, joga entre os zagueiros. Então quando a gente pegava essa bola e municiava o Caio, como estávamos recompondo com nossos dois pontas, demorava que a gente tivesse opção de primeira profundidade vinda do centro do campo", disse o técnico Tricolor.



"A opção por tirar o Paulo e adiantar o Yago, que tem fluidez naquela zona do campo como meia que já foi, a gente tinha ao pegar a bola o Raul puxando por um lado, depois o Kayky pelo outro, que tem bom um contra um. E com a substituição pelo Nenê foi para definitivamente tentar o empate, como conseguiu. Então a busca por colocar os dois atacantes, imaginava que fosse perder um pouco o controle do jogo técnico, mas ganharia em velocidade nas costas da linha adversária. Foi o que aconteceu", concluiu Roger Machado.

O próximo compromisso do Fluminense será na próxima quinta-feira, às 19h, fora de casa, contra o Santos. O tricolor ocupa o 7º lugar no Campeonato Brasileiro.