Em uma noite para ser esquecida, o Fluminense pagou um alto preço pela displicência em Bragança PaulistaMailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 22:28 | Atualizado 13/06/2021 22:33

Bragança Paulista - No terceiro confronto no período de duas semanas, o Red Bull Bragantino não perdoou as 'paçocadas' de um displicente Fluminense e, neste domingo, mas, nos acréscimos e de pênalti, evitou a primeira derrota no Campeonato Brasileiro no empate em 2 a 2, no Nabi Abi Chedid. Lucas Evangelista e Artur marcaram para os donos da casa, enquanto Caio Paulista e Abel Hernández para os visitantes. Com o resultado, o Massa Bruta caiu para o sexto lugar, com cinco pontos, enquanto o Tricolor, com cinco, ocupa a sétima posição.

Após emplacar uma maratona de tirar o fôlego, literalmente, com nove jogos em 28 dias, Roger Machado decidiu poupar os jogadores mais desgastados, e quatro titulares nem sequer embarcaram para Bragança Paulista: Luccas Claro, Martinelli, Gabriel Teixeira e Fred. Foi a oportunidade para David Braz, Wellington, Luiz Henrique e Abel Hernández mostrarem serviço.

Eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense, o Red Bull Bragantino jogou em clima de revanche. A vitória por 2 a 1, na última quarta-feira, não foi suficiente para garantir a vaga nas oitavas de final da competição, mas deixou lições que foram executadas com perfeição, como a pressão na saída de bola tricolor. Com cinco minutos, Lucas Evangelista abriu o placar numa jogada que teve origem na temerária saída de bola com os pés de Marcos Felipe.

Foi um balde de água fria para as pretensões de um agitado Roger Machado. Com os nervos à flor da pele, o treinador não escondeu a irritação com os erros do Fluminense. No auge do nervosismo, discutiu com o técnico adversário, Maurício Barbieri, e com o árbitro Leandro Vuaden, que o advertiu com um cartão amarelo. Coincidência ou não, depois da chamada, o Tricolor reagiu, equilibrou o jogo, com boa atuação de Ganso na transição.



Aos 39, Nino, de cabeça, quase empatou o jogo após cobrança de escanteio. No entanto, uma nova saída de bola errada abriu o caminho para o segundo gol do Bragantino. Dessa vez, foi Caio Paulista quem entregou o ouro no meio de campo e originou a jogada para o gol de Artur, aos 47 minutos.

Após os erros fatais na saída de bola, o Fluminense animou o torcedor na volta para o segundo tempo. Em nove minutos, Abel Hernández acertou uma cabeçada no travessão e teve uma boa finalização defendida pelo goleiro Cleiton. Ao perceber o espaço, Roger apostou na entrada de Kayky e Bobadilla no lugar de Luiz Henrique e Ganso, que não gostou de ser substituído.

Dono das principais ações ofensivas, o Tricolor lamentou a bomba de Abel Hernández por cima após uma boa jogada de Bobadilla. Mas, em nova saída de bola errada, Claudinho, de volta da seleção olímpica, quase aumentou a vantagem. Prevaleceu a insistência dos cariocas, que, merecidamente, diminuiu o prejuízo com Caio Paulista, de cabeça, aos 29. A promessa de reação, parecia que não se concretizaria até que, aos 47, Fabrício Bruno desviou a finalização de Nenê com a mão e, de pênalti, Abel Hernández deixou tudo igual.

RED BULL BRAGANTINO X FLUMINENSE



Local: Nabi Abi Chedid

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Gols: 1º tempo - Lucas Evangelista (5 minutos) e Artur (47 minutos). 2º tempo - Caio Paulista (29 minutos) e Abel Hernández (47 minutos)

Cartões amarelos: Natan, Jadsom Silva e Lucas Evangelista; Luiz Henrique e Roger Machado

Cartões vermelhos:

Público: Jogo com os portões fechados



RB Bragantino: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan (Fabrício Bruno) e Luan Cândido (Weverson); Jadsom Silva (Raul), Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Helinho (Ligger) e Ytalo (Cuello). Técnico: Maurício Barbieri



Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier (Calegari), Nino (Manoel), David Braz e Egídio; Wellington (Nenê), Yago e Ganso (Bobadilla); Caio Paulista, Luiz Henrique (Kayky) e Abel Hernández. Técnico: Roger Machado