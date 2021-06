Metinho jogou apenas uma partida pelos profissionais do Fluminense, na derrota para a Portuguesa - Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 11:24

A torcida do Fluminense não terá tempo de acompanhar Metinho jogando pelos profissionais. Assim como Kayky, o volante de 18 anos foi negociado com o grupo City no início do ano, e o Tricolor anunciou nesta terça-feira (15) que o liberou para se apresentar ao Troyes, da França, seu novo clube.

Ao contrário de Kayky, Metinho não conseguiu espaço nos profissionais nesta temporada, após subir do sub-17. Inicialmente, o volante, que foi negociado por 5 milhões de euros mais bônus, só seria liberado no fim de 2021, assim como o jovem atacante, que se apresentará ao Manchester City em janeiro do próximo ano.



Em nota, o Fluminense comunicou que "a apresentação de Metinho ao clube europeu foi selada em comum acordo entre as diretorias de Fluminense e do Grupo City, que desenvolveram ótimo relacionamento durante as negociações das vendas de Kayky e Metinho".



Metinho estava na equipe sub-23 e foi titular na estreia no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, no fim de semana. Já pelos profissionais, o jovem volante só teve uma chance no início do Campeonato Carioca, na derrota por 3 a 0 para a Portuguesa, quando o elenco principal ainda não havia estreado.