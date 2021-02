Kayky Mailson Santana / Fluminense F.C

Publicado 10/02/2021 12:25

Rio - Dois destaques da chamada "Geração de Ouro" do Fluminense, o meia Metinho e o atacante Kayky, ambos de 17 anos, estão perto de serem vendidos para o City Football Group, grupo de Abu Dhabi que administra o Manchester City, da Inglaterra, e diversos outros clubes ao redor do mundo. As informações são do portal "globoesporte.com".

De acordo com o site, o somatório das vendas parte de um valor inicial de 15 milhões de euros (quase R$ 100 milhões) e estabelece bônus e obrigações que podem fazê-lo ultrapassar os 30 milhões de euros (mais de R$ 200 milhões).

O valor de 10 milhões de euros mais bônus são referentes a Kayky. Já o acordo por Metinho é de 5 milhões de euros mais bônus. Devido a cotação atual do euro, a venda de Kayky ultrapassará, em reais, a de Gerson, para a Roma em 2015, que é a maior transferência da história do clube.



Metinho, destaque da base tricolor Mailson Santana/Fluminense

Além disso, o Fluminense ainda vai ter um percentual em uma eventual futura venda de cada um. Os jogadores só vão deixar o clube carioca em 2022. Pela legislação, os garotos já poderiam seguir para um clube do exterior assim que completassem 18 anos, o que acontecerá, respectivamente, em junho e abril deste ano. No entanto, ambos vão fazer parte elenco profissional do Fluminense na temporada 2021.

O destino de Kayky será mesmo o Manchester City, enquanto Metinho seguirá, em um primeiro momento para o Troyes, líder da segunda divisão da França. Recentemente, o City ganhou a concorrência do Shakthar Donetsk, da Ucrânia. O clube ucraniano ofereceu 5 milhões de euros com bônus que poderiam chegar até a 15 milhões de euros. A oferta, no entanto, foi recusada pelo Fluminense e as negociações não avançaram.