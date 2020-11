Fluminense x Ceara - Campeonato Brasileiro - rodada 17 . Estádio Maracana. Gol de Luiz Henrique ( 34 ) ATA Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - Além de jogadores de Palmeiras e Flamengo, o Fluminense também estará representado na Seleção Brasileira nas próximas semanas. De acordo com o 'Ge.com', Luiz Henrique e Metinho, das categorias de base do Tricolor, foram chamados para integrar os treinamentos da equipe principal de Tite e se apresentarão na Granja Comary na próxima segunda-feira.

Publicidade

A intenção de Tite é observar os garotos do Fluminense e dar experiência aos atletas. Luiz Henrique já passou pelas categorias de base da Seleção e participou do Sul-Americano sub-21. Nascido no Congo e naturalizado brasileiro, Metinho vestirá a amarelinha pela primeira vez. A dupla ficará apenas três dias com o grupo de Tite e não desfalcará o Flu no Brasileirão.