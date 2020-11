Lussivica Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 16:59 | Atualizado 06/11/2020 17:01

Rio - O Fluminense acertou a contratação do meia-atacante Lussivica, de 20 anos. Nascido em Angola, o jogador fará parte da equipe sub-23 do Tricolor. O atleta pertence ao Louletano, um pequeno clube da região de Algarve, em Portugal, e chega por empréstimo até o fim de 2021. As informações são do portal "globoesporte.com".

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLUMINENSE



O reforço se disse empolgado com a oportunidade de defender o Fluminense. "Estou animado. Chego com muita ambição para poder contribuir ao grupo. Espero me integrar com o grupo o mais rápido possível", afirmou.

O reforço se disse empolgado com a oportunidade de defender o Fluminense. "Estou animado. Chego com muita ambição para poder contribuir ao grupo. Espero me integrar com o grupo o mais rápido possível", afirmou.

Publicidade



O jogador já vem treinando no Fluminense desde o fim de outubro no CT Carlos Castilho. Ele teve seu nome publicado no BID, o boletim informativo da CBF, nesta sexta-feira. Desta forma, o angolano está à disposição de Marcão para ser relacionado para a próxima partida do Brasileiro de Aspirantes, neste domingo, contra o Ceará.



"Estou me sentindo bem. Vai depender do treinador se já contará comigo, mas estou aí para isso", disse o jogador. Na competição, o Fluminense está em segundo no Grupo B com oito pontos em cinco jogos. O Corinthians lidera o grupo, com dez pontos. Os quatro primeiros colocados avançam de fase para as quartas de final.