Cazares defendeu o Equador nas Eliminatórias - Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 17:44

Cazares se reapresentou ao Fluminense nesta terça-feira (15), após ser liberado para passar uns dias com a família no Equador. O meia volta a ser opção para o técnico Roger Machado para a partida de quinta contra o Santos, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.



Após defender a seleção do Equador nas Eliminatórias, Cazares não foi convocado para a disputa da Copa América, mas ganhou quatro dias de folga antes de se reapresentar. Ao todo, o jogador perdeu duas partidas no período (as outras duas da Copa do Brasil já não jogaria porque não está inscrito), mas o desfalque poderia ter sido até o fim de junho, caso disputasse a competição de seleções.



Sem Cazares, Ganso ganhou uma chance entre os titulares no empate em 2 a 2 com o Bragantino, pelo Brasileirão, já que Nenê foi poupado. Entretanto, o camisa 10 não gostou de ser substituído e não escondeu a insatisfação no banco de reservas.