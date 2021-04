Manoel e Cazares participaram de treinamento Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 16:18

Rio - Contratado como um dos principais reforços do Fluminense para a Libertadores, o meia Cazares causou boa impressão nas primeiras partidas pelo clube. Antes, o atleta atuava pelo Corinthians, que aceitou liberar o equatoriano para o Tricolor. Diretor de futebol do clube paulista, Roberto de Andrade comentou a cessão do atleta.

"Cazares não ficou por causa da questão salarial. Precisamos administrar a questão salarial. Hoje, nossa folha está em torno de R$ 5 milhões, sem impostos. E não temos nenhum negócio de trazer ou vender jogadores", explicou o dirigente em entrevista à 'Rádio Bandeirantes'. Até aqui, Cazares fez três jogos pelo Flu e deu uma assistência.