Por O Dia

Publicado 15/06/2021 18:55 | Atualizado 15/06/2021 19:00

Titular desde o ano passado, Marcos Felipe renovou seu contrato com o Fluminense por mais um ano. O goleiro, que inicialmente tinha vínculo até julho de 2022, agora estendeu até o fim de 2023. A informação é do site 'Saudações Tricolores'.



Bem cotado no clube, Marcos Felipe, de 25 anos, receberá uma valorização com aumento salarial. A diretoria tricolor iniciou as negociações em abril, já que no fim do ano ele poderia assinar um pré-contrato com outra equipe.



Além do goleiro, recentemente o Fluminense renovou com Yago, Caio Paulista, Hudson, Gabriel Teixeira e Jefté.