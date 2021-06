Eriksen posta foto no hospital - Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 09:19

Rio - O meia dinamarquês Christian Eriksen, de 29 anos, voltou as redes sociais nesta terça-feira. O jogador, que teve uma parada cardíaca em campo no último sábado, no jogo da Eurocopa entre Dinamarca e Finlândia, agradeceu o carinho e garantiu estar bem.

"Muito obrigado pelas mensagens e surpreendentes cumprimentos de todo o mundo. Significa muito para mim e minha família. Estou bem, dadas as circunstâncias. Ainda tenho que fazer alguns exames no hospital, mas me sinto bem", escreveu Eriksen.

"Mas me sinto bem. Agora, vou torcer pelos meninos da seleção da Dinamarca nas próximas partidas, jogar por toda a Dinamarca", completou.