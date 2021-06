Christian Eriksen é retirado do campo após ser reanimado pelos médicos - AFP

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 17:25

Milão - Vítima de um mal súbito na estreia da Dinamarca na Eurocopa, sábado, contra a Finlândia, está em bom estado de saúde, de acordo com o médico da seleção, Morten Boesen. No entanto, uma série de notícias não verdadeiras sobre a possível causa da parada cardíaca sofrida pelo camisa 10 circulou nas redes sociais. Em entrevista à 'RAI Sport', diretor executivo da Inter de Milão, Giuseppe Marotta, esclareceu que Eriksen não contraiu o novo coronavírus e que ainda não foi iminuzado contra a doença.



"Ele não teve covid-19 e também não foi vacinado. Eu posso dizer que a equipe médica da Inter está em contato com todos da Dinamarca e com ele desde o início", disse Marotta.

Eriksen sentiu um mal súbito aos 42 minutos do primeiro tempo contra a Finlândia e caiu no gramado e ainda no gramado precisou de uma manobra de ressuscitação após o diagnóstico de parada cardíaca. Portanto, a especulação sobre uma possível influência do vírus ou de reação à vacina contra a covid-19 está descartada.

Após o trágico momento, os médicos da Inter de Milão e do Tottenham, últimos clubes do apoiador dinamarquês, se posicionaram publicamente e confirmaram que ele nunca apresentou problema cardíaco em exames e testes físicos.

Ao jornal 'Mail on Sunday', Sanjay Charma, médico da Universidade St. George de Londres e cardiologista do Tottenham no período que Eriksen defendeu o clube considera que ele pode ter contraído o coronavírus, mas a infecção não ter sido diagnosticada nos exames de rotina, com possíveis sequelas no coração.