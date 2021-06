Além de Vasco, Zé Ricardo comandou Flamengo e Botafogo no futebol carioca - Paulo Fernandes/ Vasco/ Divulgação

Além de Vasco, Zé Ricardo comandou Flamengo e Botafogo no futebol cariocaPaulo Fernandes/ Vasco/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 14:17

Sem equipe desde que deixou o Internacional em dezembro de 2019, Zé Ricardo acertou com Qatar SC. Será a primeira experiência internacional na carreira do treinador que comandou Flamengo, Vasco e Botafogo.



Zé Ricardo foi anunciado como novo técnico do Qatar SC, após cumprir quarentena no país que sediará a Copa do Mundo de 2022. O contrato é válido por dois anos.



Desde que saiu do Internacional, Zé Ricardo viajou para ganhar conhecimento e se atualizar. Por ter cidadania italiana, optou por retornar ao país onde há 15 anos chegou a trabalhar no futsal. Acompanhou treinos na Lazio, na Fiorentina e no Milan, além de conhecer a estrutura dos clubes e assistir a jogos da Série A Tim e uma partida da Champions League.



“Estou muito feliz com esse desfecho com o Qatar SC. Era um desejo e, desde o primeiro contato, passei a estudar muito sobre o clube, os adversários e sobre a Liga das Estrelas. A quarentena no país acabou ajudando nesse ponto. Estamos montando um planejamento com os managers do clube para, juntos, fazermos uma grande temporada”, disse Zé Ricardo, que só levará o auxiliar Cléber dos Santos para o Qatar SC, que na última liga nacional terminou em sexto lugar.