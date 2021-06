Christian Eriksen é retirado do campo após ser reanimado pelos médicos - AFP

Christian Eriksen é retirado do campo após ser reanimado pelos médicosAFP

Por Lance

Publicado 13/06/2021 11:06

Rio - A cena do mal súbito de Eriksen chocou o mundo do esporte no último sábado, na partida entre Dinamarca e Finlândia. No entanto, após os 15 minutos de atendimento em campo, o jogador teve os sinais vitais reestabelecidos. Nas redes sociais, a federação dinamarquesa atualizou a situação do meia.



"Esta manhã falamos com Christian Eriksen, que enviou agradecimentos aos seus companheiros de equipe. Sua condição está estável e ele continua hospitalizado para exames adicionais. A equipe e a comissão técnica da seleção nacional receberam assistência psicológica durante a crise, e isso continuará disponível a eles após o ocorrido de ontem", trouxe a nota.



"Gostaríamos de agradecer a todos pelas sinceras mensagens de apoio a Christian Eriksen de fãs, jogadores, famílias reais da Dinamarca e da Inglaterra, associações internacionais, clubes, etc. Encorajamos a todos a enviarem as suas mensagens de apoio à Federação Dinamarquesa, onde com toda certeza as transmitiremos a Christian e à sua família", completou.



A partida se encaminhava para o fim da etapa inicial quando Eriksen caiu desacordado no gramado. O duelo chegou a ser suspenso pela UEFA, mas após as boas notícias sobre a saúde do atleta, o jogo foi retomado, e teve o placar de 1 a 0 para a Finlândia.