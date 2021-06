O técnico Tite, da seleção brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Se não aparecer um fato novo, tipo liminar impedindo a realização do jogo sob a alegação de que interferirá no ciclo de reprodução do quero-quero, pássaro que faz ninhos nos campos de futebol, a Copa América começará hoje com Brasil x Venezuela, em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, às 18hs. Serão dez seleções divididas em dois grupos. No A, estão Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Chile. No B, Brasil, Venezuela, Peru, Colômbia e Equador. Classificam-se os quatro primeiros para as quartas de final, onde se enfrentarão em jogos eliminatórios únicos com imediata decisão nos pênaltis nos casos de empate. Considero a competição inoportuna apenas por entrar no calendário dando cotoveladas para arrumar lugar, como num trem urbano às seis horas da manhã. Tite até poderá fazer bom uso porque finalmente terá o que fazer no tempo que passará junto com os jogadores antes da convocação final para a Copa do Catar.





DEMOROU

O Flamengo quer parar o Campeonato Brasileiro durante a disputa da Copa América no Brasil. De fato, o Rubro-Negro está entre os que mais sofrem com a mutilação do elenco, mas esbarra no fato de que a única coisa que mudou foi mesmo a sede: a Copa América já estava no calendário e, sabendo que tem jogadores selecionáveis, o Flamengo deveria ter se antecipado na busca do que considera ser seu direito, colocando o tema em discussão na mesa em seu tempo para que todos os demais clubes opinassem sobre a questão.

PEDALADAS

O técnico português Abel Ferreira não pode dizer que a Copa do Brasil não vale nada. Eliminado na terceira fase da competição pelo CRB, na quarta-feira, o Palmeiras deixou de levar para casa uma bolada.

Já ouviu em algum programa esportivo alguém preocupado com uma possível contaminação de centenas de brasileiros, atletas, treinadores, preparadores, dirigentes, jornalistas que irão para a Olímpiada de Tóquio, com início em 23 de julho?

BOLA DENTRO

Copa do Brasil é só emoção. As pessoas assistem na beirinha da poltrona, quase invadindo a telinha. São viradas, zebras, decisões nos pênaltis. Haja coração.

BOLA FORA

Miguel Ramírez, gênio que deve ter saído de uma lâmpada de camelô para realizar desejos da torcida colorada, foi pra panela. Pegou a equipe vice-campeã do Brasil e destruiu.