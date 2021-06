2021 - Flamengo atualmente conta com os seguintes patrocinadores na camisa: BRB (peito), Sportsbet.io (ombros), Total (inferior das costas), Moss (meiões), TIM (parte interna dos números). O Mercado Livre assumirá o espaço superior das costas até o fim de 2022 - Marcelo Cortes / Flamengo

2021 - Flamengo atualmente conta com os seguintes patrocinadores na camisa: BRB (peito), Sportsbet.io (ombros), Total (inferior das costas), Moss (meiões), TIM (parte interna dos números). O Mercado Livre assumirá o espaço superior das costas até o fim de 2022Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 10:31

Rio - O relatório de Amir Somoggi, da Sports Value, apontou o que cada clube brasileiro faturou em 2020 só com seus patrocinadores.



O Palmeiras lidera o ranking com R$ 115 milhões, o Flamengo é o segundo com R$ 95 milhões, e em terceiro é o Corinthians com R$ 71 milhões.

Os demais clubes cariocas não ficaram nem no Top 9. O Vasco ficou em décimo lugar, Fluminense em 13º e Botafogo em 16º.

Confira abaixo o top 20 de clubes brasileiros em receitas de patrocínios no ano de 2020:

1) Palmeiras – R$ 115 milhões

2) Flamengo – R$ 95 milhões

3) Corinthians – R$ 71 milhões

4) Cruzeiro – R$ 33 milhões

5) Grêmio – R$ 33 milhões

6) Internacional – R$ 32 milhões

7) Santos – R$ 24 milhões

8) Atlético-MG – R$ 21 milhões

9) Bahia – R$ 18 milhões

10) Vasco – R$ 17 milhões

11) São Paulo – R$ 16 milhões

12) Athletico-PR – R$ 14 milhões

13) Fluminense – R$ 10 milhões

14) Ceará – R$ 8 milhões

15) Fortaleza – R$ 7 milhões

16) Botafogo – R$ 6 milhões

17) Coritiba – R$ 6 milhões

18) Goiás – R$ 4 milhões

19) Atlético-GO – R$ 4 milhões

20) América-MG – R$ 2 milhões