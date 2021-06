Maricá FC enfrenta o América neste sábado - Foto: Carlos Alberto

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 18:13 | Atualizado 11/06/2021 18:14

Maricá - Neste sábado dia 12/06 vai ser dia de futebol também (sábado dia 12 é tbm dia dos namorados), e o jogo mais aguardado para os torcedores do Maricá Futebol Clube será às 15h no Alzirão em Itaboraí.

A partida será disputando o primeiro turno da Série A2 do Campeonato Carioca e o Maricá FC enfrentará o América.



Os dois clubes vem de empates na primeira rodada do campeonato. O Maricá empatou com o Macaé e o América empatou com o Angra dos Reis.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal do time no YouTube, quem quiser assistir é só acessar o link: https://www.youtube.com/channel/UC99KPVfBuM0RDPil6iXt_Mw