Christian Eriksen é retirado do campo após ser reanimado pelos médicosAFP

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 11:30

Rio - A cena do mal súbito de Eriksen chocou o mundo do futebol na tarde de sábado. Sanjay Sharma, presidente dos cardiologistas da Federação Inglesa, e que trabalhou com o jogador entre 2013 e 2020, deu detalhes sobre o ocorrido.

De acordo com o profissional, o atleta 'morreu por alguns minutos', em declaração para a agência de notícias PA.

"Sem ser muito direto, ele morreu hoje, embora por alguns minutos, mas ele morreu. E o profissional médico permitiria que ele morresse de novo? A resposta é não", disse ele.



O médico afirma que foi um 'bom sinal' o fato do meia ter chegado ao hospital acordado, no entanto, ainda não sabe se o jogador voltará aos gramados.

"O fato de ele estar estável e acordado, suas perspectivas serão muito boas. Não sei se ele voltará a jogar futebol", enfatizou.