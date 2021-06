Torcida inglesa na Eurocopa - Reprodução

Torcida inglesa na EurocopaReprodução

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 14:55

Rio - A Inglaterra venceu a Croácia por 1 a 0 na sua estreia pela Eurocopa, mas nem tudo foi festa. Um torcedor inglês sofreu um acidente grave no estádio e precisou ser levado as pressas ao hospital.

De acordo com um locutor inglês, que fazia o jogo da seleção, informou que o "torcedor caiu das arquibancadas logo depois do pontapé inicial e foi levado para o hospital em condições sérias”. “Vamos continuar trabalhando com a Uefa para investigar o ocorrido enquanto continuamos monitorando a situação”, completou.

Publicidade

Torcedores testemunharam e afirmaram que ele caiu de um balcão em direção aos assentos e uma parede de concreto. “Nós vimos a perna dele por cima da barreira e ele caiu no chão sem se mexer”, disse um dos fãs.