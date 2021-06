Em uma decisão equilibrada contra o grego Stefanos Tsitsipas, Djokovic superou a derrota nos dois primeiros sets para virar o jogo de mais de quatro horas - AFP

Por AFP

Publicado 13/06/2021 15:46

Paris - O sérvio Novak Djokovic se sagrou bicampeão de Roland Garros, neste domingo, ao vencer, de virada, o grego Stefanos Tsitsipas por 6-7 (6/8 ), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Foi o 19º título em um Grand Slam do tenista número 1 no ranking ATP, que já mira uma nova marca.

A vaga na decisão do Aberto da França foi confirmada na épica semifinal de sexta-feira contra o espanhol Rafael Nadal, 13 vezes campeão em Paris, e recordista de troféus do Grand Slam, ao lado do suíço Roger Federer, com 20 conquistas.

Além disso, Djovovic se tornou o primeiro tenista na era Open (desde 1968) a ganhar na mesma temporada pelo menos dois títulos de cada um dos quatro torneios que integram o Grand Slam - Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open -, e o terceiro na história a alcançar esse feito ao lado dos australianos Roy Emerson e Rod Laver.

"Vencer dois grandes campeões em menos de 48 horas não foi fácil nem fisicamente nem mentalmente, mas consegui com minha mentalidade e qualidade de jogo", declarou o sérvio ao fim da partida decisiva deste domingo.

Djokovic, que estava jogando sua sexta final do torneio parisiense e a 29ª de um Grand Slam, já havia derrotado Tsitsipas em três outros duelos sobre a quadra de saibro. Além disso, sua recente semifinal contra Nadal o colocou como favorito para o jogo disputado na arena do Philippe-Chartier.

Já seu adversário grego chegou à final em busca de se tornar a referência para jogos no saibro, superfície na qual se tornou o destaque nesta temporada com 23 vitórias, uma delas na conquista do torneio de Monte Carlo.

Nesta final em Paris, o jogo esteve equilibrado no primeiro set até que o sérvio quebrou o saque do rival com 5-5. Mas o grego respondeu no seguinte com na mesma moeda e o set foi decidido no desempate a seu favor.

A partir do segundo set, 'Nole' começou a crescer em quadra e venceu em seguida por 6-3 e 6-2, levando o jogo para um quinto set, o qual venceu por 6-4 e voltou a ser o rei de Paris após quatro anos consecutivos de domínio de Nadal.