Gil do Vigor foi à Ilha do Retiro, estádio do SportDivulgação

Por Lance

Publicado 14/06/2021 19:51 | Atualizado 14/06/2021 19:52

Há exatamente um mês, os áudios do conselheiro do Sport, Flávio Koury, fazendo ofensas de tom homofóbico contra o participante do BBB e declarado torcedor do Leão da Ilha, Gil do Vigor, foram divulgados para causar um verdadeiro sentimento de revolta na web.

Entretanto, apesar do fato ter gerado um posicionamento oficial do Sport no mesmo dia falando em ser um "clube plural" e afirmando que garantia a penalização "de todo e qualquer ato de preconceito", nenhuma medida prática por parte do clube foi tomada até então. Ficando, até então, somente o registro em vídeo de um pedido de desculpas feito por Flávio que também foi divulgado nas redes sociais.

Em palavras ditas para o blog do jornalista Jamildo Melo, o também conselheiro do clube e responsável por apresentar o pedido de expulsão de Koury do Conselho, Romero Albuquerque, acredita que existe um adiamento de decisão intencional para amenizar a possível pena aplicada no autor das ofensas homofóbicas:

"Se houvesse consenso da expulsão de Flávio, já teria informado o conselho de ética e convocado uma sessão extraordinária para o caso ser resolvido, mas acho que estão adiando para cair no esquecimento e Flávio Koury não ser tão punido. Querem fazer com que o caso fique mais frio para não dar muito Ibope."

Além da afirmação, o também deputado estadual filiado ao PP assegurou que fará um pedido formal junto ao conselho justamente para convocar a reunião de abertura do processo sobre o ato de Flávio Koury.