Espanha e Suécia fizeram um dos piores jogos da primeira rodada da Eurocopa de 2021 - AFP

Espanha e Suécia fizeram um dos piores jogos da primeira rodada da Eurocopa de 2021AFP

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 18:09

Sem muita objetividade, a Espanha não teve boa estreia na Eurocopa e ficou apenas no 0 a 0 com a Suécia, em uma partida morna em Sevilla (ESP). Os suecos comemoram o resultado na briga por uma vaga no Grupo E, enquanto os espanhóis lamentaram o empate sem gols, o primeiro de uma fase de grupos da competição desde 2008.

Contra uma retrancada Suécia, a Espanha teve enorme dificuldade de entrar na área, apesar do amplo domínio de mais de 80% de posse de bola, mas com muitos toques laterais e pouca objetividade.



Publicidade

Ainda assim, a Espanha poderia ter marcado com Morata e Moreno, que pararam no goleiro Olsen. Mas a melhor chance foi da Suécia em uma das poucas vezes em que foi ao ataque. Entretanto, Berg perdeu sem goleiro: após cruzamento e marcação do zagueiro espanhol, o atacante sueco pegou de canela e isolou.



Nas outras partidas da Eurocopa nesta segunda-feira (14), a República Tcheca venceu a Escócia por 2 a 0 em Glasgow (ESC) pelo Grupo D, com dois gols de Patrick Schick, um deles do meio de campo. Já pelo Grupo E, a Eslováquia anulou Lewandowski e fez 2 a 1 sobre a Polônia, em São Petersburgo (RUS), gols de Szczesny (contra) e Skriniar, com Linetty descontando.