Gabriel abraça Neymar em agradecimento pela assistência para o terceiro gol do Brasil na vitória sobre a VenezuelaAFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 14/06/2021 15:36

A vitória do Brasil sobre a Venezuela por 3 a 0 na Copa América, neste domingo, registrou a pior audiência para uma estreia do Brasil no torneio. O SBT, detentor dos direitos televisivos da competição, registrou média de 14 pontos entre 18h01 a 19h54 em São Paulo. No Rio de Janeiro, a média foi de 12 pontos. Em termos absolutos, o primeiro jogo foi assistido por cerca de 2,8 milhões. A Rede Globo liderou a audiência no horário com média de 17 pontos. Os dados foram divulgados pelo Ibope nesta segunda-feira (14).

A menor média histórica da seleção na Copa América havia sido de 21 pontos em 2016, quando o torneio foi transmitido pela Rede Globo. O jogo diante do Equador, no dia 4 de junho, às 23h, foi acompanhado por cerca de 3,9 milhões de pessoas.



Na última edição, a Copa América teve bom desempenho na telinha no jogo de estreia. Em 2019, quando enfrentou a Bolívia às 21h30 do dia 14, a seleção alcançou 33 pontos no Painel Nacional de TV (PNT), índice que projeta a audiência nacional com base nas 15 regiões metropolitanas de maior consumo do Brasil. Em São Paulo, cada ponto corresponde a 205.377 domicílios.



Neste ano, a Copa América está no centro de várias polêmicas. Os próprios jogadores da seleção eram contrários à sua realização. Mesmo depois da desistência de Colômbia e Argentina como sedes originais, de um manifesto dos atletas da seleção brasileira com críticas ao torneio por "razões humanitárias e de cunho profissional", e de protestos de movimentos sociais no Distrito Federal por conta dos jogos durante o agravamento da pandemia, o torneio começou neste domingo.



No dia da abertura, o consórcio de veículos de imprensa registrou 1.118 novas mortes causadas pela covid-19, contabilizadas nas últimas 24 horas. O total de vítimas da pandemia chegou a 487.476.



Por outro lado...



Mesmo com o recorde negativo, a partida representou uma elevação da audiência para o SBT. Com a exibição da estreia, a rede cresceu 59%. No domingo anterior, o SBT atingiu 8,8 pontos com a exibição de dois programas no mesmo horário. A emissora conquistou a liderança em cinco praças: Recife (PE), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Distrito Federal (DF) e Goiânia (GO). Considerando somente os domingos, foi a melhor audiência na faixa horária desde 14/9/2008, quando a emissora marcou 14,3 pontos de média. O presidente Jair Bolsonaro se empenhou na campanha pelo SBT, ao publicar nas redes sociais que estava acompanhando o jogo de abertura.

O desempenho do SBT não foi suficiente para tirar a liderança da Rede Globo. No horário da partida, a emissora carioca foi líder com 17 pontos de audiência em São Paulo e 19 pontos no Rio de Janeiro com a exibição do Domingão do Faustão.