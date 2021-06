Copa América foi adiada em um ano por causa da Covid-19 - Divulgação

Publicado 14/06/2021 13:35

Mal começou a e a Copa América já contabiliza 20 casos de Covid-19 nas delegações. O mais novo caso foi confirmado pelo Peru, que anunciou que o preparador físico Néstor Bonillo testou positivo para Covid-19 e não viajará ao Brasil.

Desde o fim das Eliminatórias e foco apenas na Copa América, a Venezuela teve 13 casos de Covid-19, o que fez a Conmebol mudar a regra da competição em cima da hora e permitir troca ilimitada de jogadores com a doença. Com isso, outros 15 venezuelanos foram convocados para a equipe que estreou com derrota por 3 a 0 para o Brasil, no domingo, em Brasília.



Já a Bolívia tem outros quatro casos, sendo três jogadores. Por fim, a Colômbia também registrou dois membros da comissão técnica que testaram positivo para Covid-19. Todos já estavam no Brasil quando fizeram o teste PCR.



Como folgou na primeira rodada, o Peru só chega ao Brasil nesta segunda, para a estreia na quinta (17) contra a Seleção Brasileira, no Nilton Santos.