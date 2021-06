Diego Maradona morreu aos 60 anos - AFP

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 15:00

Antes da partida entre Argentina e Chile, nesta segunda-feira (14) às 18h no Estádio Nilton Santos, a Conmebol homenageará Diego Maradona, morto em novembro. A partida será a estreia das duas seleções na Copa América.



Sem divulgar maiores informações sobre a homenagem, a Conmebol planeja um show para "destacar a trajetória do gênio do futebol mundial", segundo comunicado desta segunda.



Maradona morreu aos 60 anos, no dia 25 de novembro, em uma casa onde estava vivendo para se recuperar de uma cirurgia na cabeça. A morte do ídolo causou grande comoção no país e continua sendo investigada, com sete pessoas formalmente acusadas de homicídio com dolo eventual.



Sem nunca ter conquistado a Copa América em três edições disputadas, Maradona teve como melhor resultado o terceiro lugar em 1989, no Brasil.



Veja o comunicado da Conmebol



"Na Conmebol Copa América 2021 homenageamos um dos maiores jogadores da história, Diego Maradona. A Conmebol preparou um show inédito que celebra e destaca a trajetória do gênio do futebol mundial.

Assim, hoje, segunda-feira, 14 de junho, minutos antes do início da partida entre Argentina e Chile, o Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, será palco de uma surpreendente produção audiovisual em reconhecimento à carreira esportiva e ao legado de Diego Armando Maradona.



Um trabalho realizado em tempo recorde, que passou por mudanças de local e diversos desafios, mas sempre encarado com paixão e profissionalismo. Um show que combina recursos audiovisuais surpreendentes, música, tecnologia e fogos de artifício, para encantar o público por trás das telas.



Maradona deixou a vida terrena, mas seus gols e dribles ficarão para a posteridade e serão um legado eterno para o futebol sul-americano, um jogo incansável."