Leandro Castan está recuperado de lesão muscular e deve ficar à disposição no Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 16:33

Assim como aconteceu em quase toda a temporada, o Vasco sofreu um gol e teve muita dificuldade para virar sobre o Brasil de Pelotas para conquistar a primeira vitória na Série B após três rodadas. O sistema defensivo vem sendo um problema para o Gigante da Colina, que só não foi vazado em duas partidas (contra o Botafogo, na final da Taça Rio e no primeiro jogo contra o Boavista, pela Copa do Brasil).

Não à toa, o Vasco contabiliza 25 gols sofridos em 22 partidas na temporada (incluindo os jogos com a equipe alternativa no início do Campeonato Carioca. O desempenho incomoda o técnico Marcelo Cabo, que avalia fazer mudanças na defesa.



"Se analisarmos os dois gols do Operário e o gol que sofremos hoje, foi encaixe da marcação do adversário. Mas claro que me incomoda muito levar gol em todos os jogos. No segundo tempo tivemos uma melhora defensiva com uma linha alta e os zagueiros fizeram boas coberturas. É claro que sempre analiso todo contexto do jogo e, se houver necessidade, farei mudanças. Vou analisar", afirmou Cabo após a vitória sobre o Brasil de Pelotas, no sábado.



Uma das mudanças pode ser o retorno de Leandro Castan, que está recuperado de lesão muscular. O zagueiro não atuou nos últimos seis jogos do Vasco e pode retornar contra o Avaí, no lugar de Ricardo Graça.