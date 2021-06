Escudero - Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 10:13

Argentina - O jogador argentino Damián Escudero decidiu pendurar a chuteiras. Na noite deste domingo (13), o meia anunciou, através de suas redes sociais, que não vai mais jogar futebol profissionalmente. Revelado pelo Vélez Sarsfield-ARG, Escudero rodou pelo futebol brasileiro e vestiu as camisas de Grêmio, Atlético-MG, Vasco e Cuiabá, além de se tornar ídolo no Vitória.

"Amigos/as, depois de um longo tempo de inatividade e somado a pandemia, quero comunicar-lhes que decidi deixar de jogar futebol profissionalmente. Sem dúvida, foi uma decisão muito difícil, por tudo o que vivi dentro de campo. Mas o que eu vi muito longe no começo, finalmente aconteceu. Me sinto um privilegiado e grato por tudo que o futebol me deu, e de como fui feliz fazendo o que mais amo. Hoje se abrem novos horizontes, aos que também vou dedicar todo meu esforço e paixão", escreveu o jogador.

No dia 26 de dezembro de 2016, Escudero foi anunciado pelo Vasco como uma espécie de presente de Natal para o torcedor Cruz-Maltino. No Rio de Janeiro, não encantou. Pelo Brasil, o meia se tornou ídolo no Vitória, além de ter vestido as camisas de Grêmio, quando foi emprestado pelo Boca Juniors, e Atlético-MG. O Cuiabá foi o mais recente. Escudero também teve passagem pelo futebol europeu. Na Espanha, o meia vestiu as camisas de Villareal e Valladolid.

Confira a mensagem completa enviada por Escudero no anúncio de sua aposentadoria:

