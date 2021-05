Mauro Silva teve uma passagem pela base do Botafogo, mas ganhou destaque tardio no Rio pela Portuguesa Nathan Diniz / Divulgação

Publicado 21/05/2021 15:59

Rio - Apontado como possível reforço do Botafogo, Mauro Silva acertou com o Sampaio Corrêa e, mais uma vez, será adversário do Glorioso, dessa vez na Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque da Portuguesa no Carioca, o volante, de 27 anos, ele estava no radar do clube, que ontem fechou a contratação de Luís Oyama, ex-Mirassol, e encaminhou a renovação de Kayque, ambos da mesma posição.

Há dois anos na Portugesa, Mauro Silva teve uma passagem pela base do Botafogo e não escondia o desejo de seguir o caminho de Chay. O atacante, de 30 anos, foi seu companheiro de clube na Lusa e foi confirmado na quinta-feira como reforço do Alvinegro para a disputa da Série B.

Para a posição, o técnico Marcelo Chamusca conta com Rickson, Kayque, Matheus Frizzo, Romildo, Ricardinho e Pedro Castro, além do recém-chegado Luís Oyama.