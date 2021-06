Cristiano Ronaldo não gostou de ter garrafas de Coca-Cola por perto na coletiva de imprensa - Reprodução de vídeo

Cristiano Ronaldo não gostou de ter garrafas de Coca-Cola por perto na coletiva de imprensaReprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 12:14

Budapeste - Na última segunda-feira (14), uma cena um pouco peculiar marcou o dia da Eurocopa. Cristiano Ronaldo, ídolo e referência da seleção portuguesa, retirou o produto patrocinador da mesa durante a entrevista coletiva e substituiu por uma garrafa de água mineral. Ao retirar os produtos da Coca-Cola, o craque disse para as câmeras: "Água! Coca-Cola...", fazendo uma clara alusão que ingerir o produto é algo errado e o certo seria beber a garrafa d'água.

O gesto teve um impacto negativo na marca. De acordo com o jornal 'Marca'. da Espanha, observando o valor de marcado da empresa antes e depois da fala de Cristiano Ronaldo, foi possível observar uma queda de US$ 4 bilhões de dólares no valor de mercado.

Não é a primeira vez que o craque português se pronuncia sobre vida saudável na alimentação. Em diversas oportunidades, o camisa sete deixou claro como é rígido na alimentação de seu filho e quer vê-lo longe de açúcar e alimentos gordurosos.

Antes de estrear na Eurocopa contra a Hungria, nesta terça, Cristiano Ronaldo já marcou a atual edição do torneio continental.