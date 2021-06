Luto - Reprodução

Publicado 15/06/2021 12:01

Medalhista de ouro nas duplas de badminton em Pequim-2008, Markis Kido, da Indonésia, sofreu um ataque cardíaco e morreu nesta segunda-feira (14) enquanto praticava o esporte em que fez sucesso. O ex-atleta olímpico tinha 36 anos.



Markis Kido jogava toda segunda em um complexo esportivo em Tangerang, cidade na região metropolitana de Jacarta. O indonésio era especialista em duplas no badminton e, além do ouro olímpico de 2008, foi campeão mundial em 2009, da Copa do Mundo de 2006 e dos Jogos Asiáticos de 2010.



Markis Kido, da Indonésia, foi campeão olímpico de badminton jogando duplas em 2008 AFP

A Federação Internacional de Badminton (BWF) homenageou o campeão olímpico em suas redes sociais, com vídeos de momentos marcantes da carreira e escreveu: "A energia de Markis Kido na quadra é lendária. Será parte do folclore de badminton para sempre. Descanse na grandeza, Markis."