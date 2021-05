Após uma semana de capacitação para profissionais e estagiários de Educação Física do município, as crianças estão recebendo aulas do projeto na quadra do Complexo Recreativo Cleber Ribeiro M. Filho, em Neves Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 18/05/2021 13:10

SÃO GONÇALO - A cidade recebeu nesta terça-feira (18) o projeto itinerante Container do Esporte, de inclusão social por meio do esporte, que durante dois meses oferecerá atividades esportivas aos gonçalenses de 6 a 12 anos: minivôlei, miniatletismo, minitênis, minibadminton e mini-handebol. Executado em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer de São Gonçalo, o projeto é desenvolvido pelo Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (Idec), uma entidade privada e sem fins lucrativos sediada na cidade do Rio, que visa o desenvolvimento do esporte e da cultura por meio de metodologias próprias.

Após uma semana de capacitação para profissionais e estagiários de Educação Física do município, as crianças estão recebendo aulas do projeto na quadra do Complexo Recreativo Cleber Ribeiro M. Filho, que fica ao lado do Centro de Tradições Nordestinas, em Neves. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, sendo às 8h30 e às 16h para alunos de 6 a 8 anos e às 9h30 e às 15h para 9 a 12 anos.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Simone Monteiro, destacou a importância do desenvolvimento do projeto na cidade e o legado que essa parceria irá deixar para todos os gonçalenses. Ao longo dos próximos 12 meses, outros cinco municípios fluminenses também serão contemplados. “O Container do Esporte é um projeto inovador, desde a sua infraestrutura até a prática metodológica. Nossa cidade é a primeira do estado a ser contemplada com esse projeto, que promove inclusão esportiva de qualidade. A meta da nossa gestão é concretizar parcerias como essa em prol da população. O container deixará como legado a capacitação da metodologia aplicada no programa a 20 profissionais de Educação Física e com isso a Secretaria de Esporte e Lazer poderá reaplicar esse conhecimento em qualquer outro espaço esportivo do município. Além disso, a cidade receberá todo o material esportivo utilizado durante esses dois meses”, detalhou ela, que promete manter todas as atividades na quadra do Complexo Recreativo Cleber Ribeiro M. Filho e estuda expandir as aulas para outros bairros.

A coordenadora do projeto, Leny Figueiredo, explicou sobre as escolhas das modalidades e como a parceria com a Prefeitura pode ser benéfica para a população. “O projeto tem o objetivo de difundir modalidades que não são oferecidas frequentemente nas escolas e no desenvolvimento de crianças da faixa etária de 6 a 12 anos e fazer com que elas tenham essa experimentação das cinco modalidades que oferecemos”, justificou.

A professora de Educação Física Shirley Duarte participou da capacitação e contou como é trabalhar com as crianças que fazem parte do projeto. “Está sendo muito prazeroso trabalhar modalidades pouco difundidas com essa faixa etária que estamos atendendo. Além de exercitar a questão motora, trabalhamos a socialização. Para as crianças não existe qualquer tipo de preconceito e obstrução”, contou.

O Container do Esporte tem capacidade para atender até 240 alunos. O porteiro Sandro Castro, de 42 anos, ficou sabendo da novidade através de amigos e viu que seria uma ótima oportunidade para seu filho Samuel Castro, de 6 anos, ter contato com essas modalidades esportivas. “Por conta da pandemia, algumas das atividades que meu filho fazia foram encerradas e com esse projeto ele pode retomar a rotina e ainda aprender esportes novos e conhecer novas pessoas. Fico muito feliz por ter a oportunidade de proporcionar essa experiência para ele tão perto de casa e gratuitamente. Tenho certeza de que serão semanas de grande aprendizado para o meu filho”, exclamou ele.

Para se inscrever, basta ir até o Container do Esporte, que ficará instalado no Centro de Tradições Nordestinas de Neves até o dia 25 de junho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, ou à tarde, das 14h às 17h. "O contato com o esporte é sempre importante para a formação da vida de qualquer indivíduo, e é melhor ainda quando essa introdução acontece na infância. Desde o início do projeto, já consigo perceber uma mudança no desenvolvimento do meu filho. Ele está adorando as aulas e o convívio com outras crianças”, revelou a professora Cristiane de Fátima, de 50 anos, mãe do pequeno Otávio Monteiro, de 7.