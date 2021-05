Milton Neves Divulgação

Por Lance

Publicado 10/05/2021 20:02

Rio - Dois homônimos da imprensa esportiva voltaram a tretar, neste domingo. O apresentador da Band Milton Neves rebateu uma frase do narrador do SporTV Milton Leite, o que reaqueceu uma antiga discussão entre eles. Neves chegou a chamar Leite de "covardão ingrato": "Você não aprende mesmo, hein? Não me arrependo de tê-lo tirado das barras dos tribunais".



A discussão começou na última semana, quando um seguidor do narrador confundiu Milton Leite com o colega de imprensa. O torcedor havia marcado equivocadamente o global em uma postagem relacionada ao presidente da República Jair Bolsonaro - apoiado por Milton Neves. Nos comentários, a voz do SporTV fez alusão de que é pior ser comparado com Neves do que concordar com Bolsonaro.



"Me confundir com essa pessoa é mais ofensivo ainda", escreveu o locutor esportivo.



Pelo Twitter, no domingo, Milton Neves disparou contra o colega, recordando uma situação onde ele teria ajudado Leite a superar uma questão financeira.



"Êta, ingrato Milton Leite. Você não aprende mesmo, hein? Não me arrependo de tê-lo tirado das barras dos tribunais (segundo você) e de tê-lo empurrado na TV, mas você merece um replay do seu comportamento a qualquer hora. Covardão, ingrato... Lembra do terceiro andar, de você chorando e implorando ajuda?", comentou ele, que seguiu:



"Tuitou que não aceitava ser confundido comigo, mas, quando estava desesperado, veio às lágrimas implorar merchan (propaganda) e dinheiro em meu escritório. E eu atendi o falso amigo. Falso grato interesseiro", disse Milton Neves.



O desentendimento entre eles não é novo. Os dois dividiram cabines na Jovem Pan. De acordo com o apresentador do programa "Terceiro Tempo", Milton Leite teria solicitado ajuda para ganhar mais dinheiro e anunciar patrocinadores em seu programa na rádio. A briga acabou sendo a única citada por Milton Neves em sua biografia. Ao Uol, em 2013, ele explicou o caso.



"Ao longo da minha história, ajudei algumas pessoas, e 80% delas são extremamente gratas. E há alguns ingratos. No livro, citei apenas um: Milton Rodrigues Leite. É um dos grandes narradores, tudo que faz, faz bem feito. Mas esse é ingrato. Na Jovem Pan, éramos amigos, e ele se aconselhava comigo."



"Um dia, teve problemas de família e me pediu ajuda. Ele apresentava o Show da Manhã, que eu patrocinava, e falou que precisava fazer propaganda para ganhar dinheiro. Passei a pagar cachê para ele anunciar um colchão. Três meses depois, falou que precisava de mais propaganda para ganhar dinheiro. Implorei, e o dono da Jovem Pan o liberou para fazer três ações de colchões concorrentes, todos os dias. Ele chorou de emoção. E eu pagava todo mês."



"Um dia, veio me dizer que recebeu proposta da ESPN Brasil. Eu falei: "Vá correndo. Televisão é futuro". Ele foi e me agradecia muito. Certo dia, José Trajano me criticou, e o Milton, para puxar saco, escreveu que eu era antiético porque fazia propaganda de duas cervejas ao mesmo tempo. Eu faço cerveja, mudo de cerveja, mas fico com uma só. Falei: "E você, sem vergonha, que para não ter problema fazia três colchões concorrentes todo dia para ganhar dinheiro?" Dei um cacete, e ele nunca se defendeu porque não tem como se defende."