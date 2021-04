Thiago Neves no Cruzeiro Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 12:22

Rio - Sempre polêmico, Thiago Neves, atualmente jogador do Sport, falou sobre o momento em que trabalhou com Rogério Ceni no Cruzeiro. O atual treinador do Flamengo assumiu a Raposa na campanha do rebaixamento mineiro em 2019. O meia contou que o comandante assumiu o comando da equipe tomando decisões drásticas o que causou problemas no elenco.

"A gente pediu o Rogério no Cruzeiro. Mas a chegada não foi boa. Ele chegou dando porrada em todo mundo na primeira reunião. Foi perguntando a idade, falando que nosso time era velho para o jeito que queria jogar. Mas a gente foi bicampeão estadual e da Copa do Brasil. Calma aí, né? Pode chegar, mas chega devagar, vai respeitando, só tem campeão no time. Dedé começou a chorar, nunca vi ele tão nervoso. Ali rachou. O Itair falou: 'ele não treina mais o Cruzeiro'", contou em entrevista à ESPN.

Sobre a sua briga direta com o treinador, Thiago Neves admitiu os dois evitaram até mesmo contato diário durante os treinos. Para o meia, Ceni faltou com respeito com alguns jogadores da equipe, como o zagueiro Dedé.



"Ele levou para o lado pessoal comigo. Foi só esse problema, nunca mais tive problema, não falava com ele, ele não falava comigo. Ele chegava e eu saía para evitar. O problema maior foi o Dedé, faltou com respeito na oração. Azar dele que a diretoria estava na roda. Ele chegou com ego avançado, se achando demais, que o estilo de jogo era esse. Não deu certo, por isso aconteceu aquilo tudo. Nunca o grupo se fechou para derrubar o Rogério. A gente sempre falava: 'Deixa ele botar a molecada, é o dele que está na reta. O problema é dele'", disse.