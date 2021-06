Neto Borges - Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

Neto BorgesRafael Ribeiro/Vasco da Gama

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 12:20

Rio - A Justiça determinou, nesta segunda-feira, a rescisão do contrato de trabalho do lateral-esquerdo Neto Borges com o Vasco. A juíza Luciana Gonçalves de Oliveira Pereira das Neves, titular da 58ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, aceitou o recurso apresentado pelo atleta. As informações são do "Esporte News Mundo".

Em maio, a magistrada havia negado o pedido do jogador, já que não tinha provas que comprovassem o atraso no pagamento de salários e depósito de FGTS. No entanto, com a apresentação de novos documentos por parte da defesa do atleta, como extratos bancários, um novo entendimento foi visto pela juíza.

Publicidade

Neto alega que o período de atraso é referente aos meses de dezembro de 2020 a abril de 2021. O jogador também pede indenização por danos morais. Ele cobra ao Cruz-maltino cerca de R$ 770.010,28.

O lateral de 24 anos chegou ao Vasco em agosto do ano passado emprestado pelo Genk, da Bélgica, clube com quem tem contrato até junho de 2022. No Rio foram 23 partidas (15 como titular), mas não se destacou.