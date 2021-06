Grêmio: Jean Pyerre - Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 12:40

Rio Grande do Sul - Alvo do Fluminense no início da temporada, o meia Jean Pyerre, do Grêmio, pediu para deixar a equipe gaúcha. Segundo o jornalista Vagner Martins, o jogador estaria infeliz na equipe de Tiago Nunes e já teria conversado com o comandante do Tricolor gaúcho sobre seu interesse em sair do clube.

Também de acordo com o jornalista, o caso deve ser levado à diretoria do Grêmio, já que a mesma recebeu uma sinalização de proposta de um clube europeu ainda não revelado. A gestão da equipe do Sul já estaria trabalhando na busca por um substituto de Jean Pyerre.

Ainda com Renato Portaluppi, o meia chegou a se destacar no Campeonato Gaúcho, mas seu brilho não durou por muito tempo. Logo voltaram as críticas por sua postura dentro de campo e o atleta foi perdendo cada vez mais o prestígio interno. O Fluminense sondou a situação do jogador e tentou um empréstimo antes do início da Libertadores. O Grêmio saiu na primeira fase para o Independiente del Valle, do Equador.

Jean chegou a ter atritos com o ex-técnico do Imortal, quando virou opção no banco de reservas no fim da última temporada, mas seguiu no Grêmio. Mesmo com a troca de treinador, a tendência é que o jovem vá para o futebol europeu.