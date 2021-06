Messi fez gol, mas não saiu feliz com estreia da Argentina na Copa América contra o Chile, no Nilton Santos - AFP

Messi fez gol, mas não saiu feliz com estreia da Argentina na Copa América contra o Chile, no Nilton SantosAFP

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 14:00

Autor de um belo gol de falta no empate em 1 a 1 da Argentina com o Chile, pela Copa América, Messi reclamou do gramado do Estádio Nilton Santos. O craque argentino já havia criticado a qualidade dos campos brasileiros na competição de 2019.

"Faltou tranquilidade ao nosso time. Quando ficamos em vantagem, não conseguimos ter a bola e o campo não ajudou muito. Faltou ter mais o controle da bola", disse Messi na saída de campo.



Publicidade

Ele não foi o único. O técnico argentino, Lionel Scaloni, foi ainda mais duro com o gramado do Nilton Santos. Devido à definição em cima da hora do estádio do Botafogo para receber jogos da Copa América, a Conmebol só teve tempo de fazer poucos reparos no campo.



"Ter jogado melhor neste campo diz muito. O estado é lamentável. Aos 10 minutos você não conseguia mais jogar. É mais para outro esporte do que para o futebol. O mesmo acontece em outros estádios da Copa. Um bom campo é essencial para jogar um bom futebol", reclamou Scaloni.