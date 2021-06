Tatiana, Waléria e Caio - Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 12:28 | Atualizado 18/06/2021 12:45

Rio - O amor de Caio por Waléria foi um dos assuntos mais comentados pelo fazendeiro durante o 'BBB 21'. Mas, apesar da boa relação com a noiva, parece que nem tudo são flores nas relações entre a atual e a ex. Mãe de Alice, a primeira filha de Caio, Tatiana contou que consegue manter um bom convívio com o ex-BBB, mas deu a entender a relação com a atual dele não é nada fácil.

Ao responder uma pergunta de seguidores no Instagram, Tatiana abriu o jogo. "Ai, vocês são engraçadas. Vocês sempre vão querer perguntar algo relacionado ao pai da Alice. Mas vamos lá. Nossa relação com o Caio, sim, é ótima. Com o Caio...", disse a influenciadora digital dando uma risadinha ao falar pausadamente: "com o Caio".

Em outro momento, Tatiana falou sobre Waléria mais uma vez. Ao ser perguntada se a atual do fazendeiro era uma boa madrasta para a filha, ela respondeu: "Sim, trata bem. Até porque se não tratasse, né meu querido? Não queira me conhecer brava. Não queira", disse.