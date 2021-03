Tatiana Tiffany Reprodução

Publicado 08/03/2021 21:30

Primeira mulher de Caio Afiune, do 'BBB 21', Tatiana Tiffany usou as redes sociais nesta segunda-feira (8) para desabafar sobre as críticas que vem recebendo por causa da filha, Alice. Muitos internautas questionam o motivo da menina estar sempre na casa do brother e, raramente, aparecer ao lado da modelo e servidora pública do Estado de Goiás. As pessoas a acusam de não criar a herdeira. "Eu entendo que quando a gente fica mais exposta, a gente paga o preço e tanto a família dele como eu mesma, estamos recebendo comentários muitos ruins. Eu estou cansada. Tenho visto coisas ao meu respeito do tipo que eu abandonei a minha filha e que eu perdi aguarda da criança. Existem pessoas até me matando. Todo mundo querendo saber porque ela não mora com a mãe e acabam me criticando. Gente! De verdade, quando o Caio sair da casa, eu vou pedir para ele falar e esclarecer os fatos", explica Tiffany sem entrar em detalhes.

Ela, que chegou a ficar noiva e até morou junto com Caio por três anos, também ameaçou as pessoas que, segundo, ela estão 'espalhando fake news'. "Eu não sei de onde estão tirando isso e outras mentiras. Eu vou tomar as providências cabíveis. Espalhar coisas pela internet se enquadra nas famosas fake news, que a pessoa pode ser punido na lei como se fosse crime de injúria, calúnia e difamação. Estou tirando prints de tudo. Isso está mexendo muito com o meu psicológico", assume Tatiana. Emocionada, ela ainda negou ter problemas com a família do brother. "Tenho uma relação ótima com a mãe, a irmã e a família toda", completa.