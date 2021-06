Tiago Leifert e Hugo Gloss - Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 11:02

Rio - Em setembro de 2020, Hugo Gloss e Tiago Leifert começaram a se estranhar nas redes sociais. E depois disso, os dois viveram em clima de Guerra Fria de lá para cá. Ao comentar o 'Big Brother Brasil', por exemplo, Hugo se recusava a dizer o nome de Tiago e o chamava apenas de "apresentador".

Mas, de acordo com o influenciador digital, a paz reinou. Na tarde deste domingo, Hugo se pronunciou nas redes sociais: "Eu vim falar para vocês uma coisa. Fiz as pazes com o apresentador. Quem sabe do que eu tô falando, sabe. Quem não sabe, não sabe. Então, agora estamos de boa. Boa sorte, apresentador. Tudo de bom para você, muito sucesso", disse.

Relembre a treta

Apesar de ter passado menos de um ano, muita gente não se lembra da origem da treta. Então vamos lá! Em setembro de 2020, durante 'A Fazenda', Hugo Gloss postou que Cartolouco havia sido gordofóbico com Jojo Todynho, mas tudo não tinha passado de um mal entendido e o jornalista apagou a postagem.



Tiago Leifert não gostou da atitude do jornalista e o criticou publicamente. "Não adianta apagar a postagem, tem que no mínimo pedir desculpas. Mas, como venho alertando há anos, a prioridade ali é destruir reputações e sempre com pouca carga probatória. Basta não ir com a cara ou meia dúzia de tweets sem checagem. Pra internet ser um lugar um pouco mais digno, quem tem milhões de seguidores deveria dar o exemplo", escreveu o apresentador.



Mas Hugo Gloss não gostou de ser corrigido pelo colega. "Olha aí, o apresentador chegou. Aquele que disse em áudios que a internet não influencia em nada. Você alertou há anos que a nossa prioridade é destruir reputações só porque reportamos seus erros assim como diversos veículos. Tweet sem checagem? A internet (que você diz não mandar nada em reality e que é cheia de ignorantes - como você disse pra mim em áudio). O nosso trabalho é tão sério quanto o seu. E não é você que vai vir aqui apontar o dedo pra vir nos ensinar a trabalhar, como você faz durante o BBB quando se irrita quando reportamos qualquer erro. Dê você o exemplo e vá aprender a apresentar um reality sem se envolver emocionalmente. Eu hein", respondeu o influenciador, que disse, sim, ter feito um pedido de desculpas.

"Está lá no meu perfil e site e também nos comentários desse post. É só procurar. Não era você que queria uma internet melhor? Por que está focado no ataque? Pra internet ser um lugar um pouco mais digno, quem tem milhões de seguidores deveria dar o exemplo antes de vir querer tirar a credibilidade de um veículo que - nas suas palavras em áudio e prints- é um dos maiores e mais importantes do País. Acho legal você estar assistindo A Fazenda pra vir aqui comentar. Espero que aprenda com @marcosmion a apresentar sem tomar lados e sem ficar p*tinho quando comete erros. Seja o exemplo que você prega", provocou o influenciador.

"E finalmente postou o pedido de desculpas! Parabéns! Espero que não tenha doído tanto", respondeu Leifert.