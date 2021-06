Felipe Neto elogia 'Jornal Nacional' por críticas a Bolsonaro - Montagem

Por iG

Publicado 20/06/2021 09:25

Rio - Felipe Neto, que já foi processado por criticar Bolsonaro , elogiou o editorial do "Jornal Nacional" deste sábado (19), que chamou a postura do presidente perante à pandemia de "negacionista e inconsequente".

"Quando se trata de ameaça à saúde e ameaça à democracia: Não há dois lados. Parabéns pelas palavras, editorial do Jornal Nacional. Obrigado por falarem na maior emissora do país algo tão fundamental e importante. E que já apanhamos TANTO por falar na internet", escreveu Felipe Neto no Twitter.

No sábado (19), o Brasil atingiu a marca de 500 mil mortos por conta da Covid-19. O "Jornal Nacional", por sua vez, trouxe um editorial criticando o presidente da República pela postura "negacionista e inconsequente" na pandemia. "A aposta insistente e teimosa em remédios sem eficácia, o estímulo frequente a aglomerações, a postura negacionista e inconsequente de não usar máscaras. E o pior: a recusa em assinar contratos para a compra de vacinas a tempo de evitar ainda mais vítimas fatais", diz um trecho do editorial.