Letícia Sabatella - Reprodução

Letícia SabatellaReprodução

Por iG

Publicado 19/06/2021 18:47 | Atualizado 19/06/2021 18:49

Letícia Sabatella recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, neste sábado (19). A atriz se mostrou emocionada após receber o imunizante, no Rio de Janeiro. Ela comemorou a ocasião e desenhou o coração em seu braço, em volta da área em que a vacina foi aplicada.

fotogaleria

Publicidade

A atriz ainda prestou homenagem aos profissionais de saúde, levando cartazes ao local. Em seu Instagram ela compartilhou um vídeo do momento, e escreveu na legenda: “Hoje o Dia é absolutamente marcante! É cidadania! É fazer parte da grande maioria que respeita as conquistas populares! Hoje eu homenageio os profissionais do Sistema Único de Saúde, os cientistas e pesquisadores do Butantã, da Fio Cruz, das Universidades Públicas!".



Além da emoção pela vacina, a atriz ainda protestou: "Hoje eu protesto contra o genocídio instaurado, estou junto com meus irmãos indígenas e junto com todos os movimentos de resistência! Não somente hoje, como sempre estive! Como sempre estarei! Não solto a mão dos meus ideais e quero receber, todas às vezes este abraço de irmãos que me reconhecem IGUAL!”



Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Sabatella (@leticia_sabatella)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Sabatella (@leticia_sabatella)