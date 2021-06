Fernanda Gentil, Luciano Huck, Fafá de Belém e Marcelo D2 - Reprodução

Publicado 19/06/2021 18:29 | Atualizado 19/06/2021 18:34

Cerca de 15 meses após início da pandemia do novo coronavírus, o Brasil atingiu, neste sábado, a marca de 500 mil mortes por covid-19. Chegando a 500.022 óbitos e 17.822.659 casos confirmados. Alguns famosos usaram as redes sociais para lamentarem a marca triste e histórica.

Durante a transmissão do "Se Joga", nesta tarde, Fernanda Gentil lamentou o número e lembrou o amigo Paulo Gustavo, morto no início de maio, em decorrência a complicações causadas pelo coronavírus. "Estamos ao vivo nessa missão de fazer você se distrair e tentar esquecer o que vivemos lá fora. E jamais esquecer esse número que chegamos hoje, mais de 500 mil mortes por covid no Brasil. A pandemia não acabou. Todos os cuidados continuam sendo muito necessário", disse a apresentadora.

"Como diz nosso saudoso Paulo Gustavo, entreter, rir e também distrair, alegrar, é sim um ato de resistência", enfatizou.

Já Luciano Huck usou o Twitter para falar sobre o assunto. Triste demais: 500 mil vítimas da Covid-19. São vidas, histórias e sonhos interrompidos. Famílias arruinadas. Amores sabotados. Em cem anos, é a maior tragédia sanitária, social, educacional e política do país. Dava pra ser diferente. O negacionismo mata", escreveu.

Na mesma rede social, Fafá de Belém chamou o número de "marca nefasta". "Hoje batemos a marca NEFASTA de 500 mil mortes por Covid-19 no Brasil. Uma doença para a qual JÁ EXISTE vacina, mas ela não chegou para todos porque o governo escolheu o negacionismo e rejeitou DEZENAS de ofertas. Quantos mais perderemos? Basta!!".

"500 mil mortes, não é descaso é um projeto de espalhar o vírus pelo país e causar o caos….temos que parar esse governo genocida senão vamos dobrar essa marca", escreveu Marcelo D2.

Armando Babaioff também se manifestou: "Eles deixaram a COVID se espalhar. Eles mentiram sobre a doença, negaram a vacina, abandonaram a saúde e a economia do país. Eles precisam pagar por isso. Eles deixaram meio milhão de pessoas morrerem".

"Negacionismo + Corrupção + Psicopatia + Incompetência + Arrogância = GENOCÍDIO. Meio MILHÃO de mortos por COVID no Brasil", escreveu Rachel Sheherazade.

