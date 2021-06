Chico e Samantha nos protestos - AgNews

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 14:43 | Atualizado 19/06/2021 14:44

Neste sábado, diversas cidades no Brasil amanheceram com manifestantes, que foram às ruas para protestar contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em defesa da vacinação e das medidas restritivas contra a covid-19. Chico Buarque e Samantha Schmütz foram alguns dos famosos que fizeram questão de comparecer às manifestações.

Chico foi ao centro do Rio. O cantor, de 77 anos, tomou a segunda dose da vacina contra a covid-19 em abril. Samantha, que já havia participado do primeiro ato, no dia 29 de maio, também compareceu ao segundo. No Instagram, a atriz publicou uma foto ao lado do ator Paulo Betti. "Artista de verdade luta", escreveu Samantha na legenda.







