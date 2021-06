Juliana Paiva - Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 13:25

Rio - A pandemia do coronavírus não foi capaz de retirar Juliana Paiva das televisões brasileiras. Apesar da pausa nas filmagens dos Estúdios Globo, a atriz de 28 anos esteve em cinco novelas reprisadas durante a quarentena. Durante o quadro "Viva o Verde" do "É de Casa" deste sábado (18), a artista comentou a experiência de se ver tantas vezes na TV.

"Eu reprisei cinco vezes nessa quarentena. Eu tive crise de personalidade", brincou a atriz. "Teve 'A Força do Querer' (2017) com a Simone, a Fatinha voltou numa participação na 'Malhação' (Sonhos, de 2014), agora tem 'Ti Ti Ti' (2010), a Valquíria", relembrou Juliana, além de "Totalmente Demais" (2015), citada por Ana Furtado.

Em seguida, a apresentadora entrou na brincadeira: "Eu olho pra televisão tem Juliana Paiva, [olho de novo] Juliana Paiva. Juliana Paiva onipresente", disparou Ana, fazendo Juliana rir. A protagonista de "Salve-se Quem Puder" também contou como foi encerrar uma novela sem saber o desfecho de sua personagem.

Juliana revelou que esta foi a primeira vez que grava finais alternativos, em que a mocinha escolhe seus respectivos pares. A conclusão do folhetim será definida pelo autor Daniel Ortiz na última semana de exibição, quando for possível perceber a reação da audiência à Luna/Fiona com Alejandro (Rodrigo Simas) e Téo (Felipe Simas).